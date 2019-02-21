/ Фестиваль «CHELоВЕК театра» скоро стартует в Челябинске

В его рамках южноуральцы смогут познакомиться с театрами разных городов и даже стран.

В Челябинске скоро стартует международный фестиваль «CHELоВЕК театра». Он станет первым масштабным мероприятием в рамках Года театра. На форуме ожидаются театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Владимира, Нижнего Новгорода, Тюмени, а также из Ирана. Всего было подано более сотни заявок на участие в фестивале. По итогу Челябинск посетят и новые коллективы, и театры, которые уже приезжали на «CHELоВЕК театра».

Замечательная новость для поклонников театра и фанатов фестиваля: в этом году часть фестивальных спектаклей будет показана дважды. Давно об этом шли разговоры: поскольку фестиваль малых форм, показы проходят в камерных залах, которые не могут вместить большое количество зрителей. И вот, наконец, мы договорились, и театры согласились, что некоторые работы будут показаны два раза, чтобы их могли увидеть все желающие. — отметил художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд.

Фестиваль продлится с 28 февраля по 6 марта. Постановки будут проходить на сценах Нового художественного, Камерного театров, а также на малой сцене театра драмы и в «Манекене». Форум проходит при поддержке администрации города, городской Думы и управления культуры города.

Отметим, что на фестивале дважды покажут спектакль по Достоевскому «Идиот» театра из Перми, постановку театра из Нижнего Новгорода «Печали и радости», спектакль сербского театра «Сорокоуст».

В фестивале участвует и коллектив челябинского Нового Художественного театра с фантазией по монопьесам «Триптих для одной актрисы».

Ознакомиться с афишей фестиваля можно здесь.