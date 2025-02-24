Южноуральцам на Масленицу предлагают отведать блины с гуакамоле, олениной и трюфелем

Разбираемся, где подают битые огурцы и копченые ананасы к народному блюду

Рестораны Челябинска решили не отставать от народных традиций и ввели спецменю к Масленице. Больше того, до 2 марта в Челябинске продолжается фестиваль «Блины» — одно из ответвлений гастрофестиваля «Кочерга». Свыше 30 заведений области на две с половиной недели внесли в меню главное масленичное блюдо. Где можно попробовать знакомое угощение с необычной начинкой, рассказываем.

В рюмочной «ФортеПьяно» до 1 марта в меню появились четыре позиции с блинами. Так, здесь можно попробовать сладкий блин со взбитым творогом, варенкой и кедровыми орешками, классический с икрой и малосольными огурцами, с курицей и грибным бешамелем или самый необычный — с олениной.

В ресторане «Луч» до 2 марта можно будет попробовать блины «а-ля русс» с икрой из водорослей, сметаной и зеленым луком, блины с намазкой из копченой красной рыбы и хрустящими малосольными огурчиками, а также сытные — с ростбифом, трюфельным айоли и битыми огурцами. Придумали и десерт — блинный тирамису.

В GOODDA BAR из необычного будут подавать блины с соусом роте грютце, курицей карри и ростбифом. В Allu — шпинатные блины с форелью, кремом гуакамоле и красной икрой и свекольные блины с жюльеном. В NATURADO можно попробовать масленица-роллы (сладкие и соленые), в ресторане Plan b — гречневые с лососем, яйцом пашот или голландским соусом или блины с томленой свининой bbq и копченым ананасом.

В ресторане The Center из необычных начинок жюльен из утки с трюфельным соусом, хамон с фундучным песто и карамелизированной грушей. В «Буфете на Большой» подготовили меню с блинами «Карбонара» со сморчками, «Креп Сюзетт», говяжьим рагу и луковым взваром. В «Уральских пельменях» блины с припеком из гречишной муки с мясом утки, белыми грибами и моченой брусникой, а в «Камчатке» — даже блины с черной икрой.

В ресторане Cha cha вписали русское блюдо в кавказский колорит: из блинов делают хинкали с тигровыми креветками и сливочно-устричным соусом.

Сладкие блины можно будет попробовать в PROSTOBAR (блинчик фри с яблочной начинкой и сливочным кремом), Sketch (вишневый штрудель в блине), Alazani Valley (с глинтвейном или апельсиновым маслом), Wild Boudoir («Креп Сюзетт»), Brut is Good (с кокосовым кремом, манго и цитрусовым соусом). А блинные торты подготовили в BistroY (фисташковый с клубникой и меренгой), «Цыплятах табака» (с кремом из вареной сгущенки), Drunke pub (с малиной и крем-чизом).

В Миассе необычные блины можно попробовать в «Тапио пабе». Там подают пшеничные блины «по тропам Емельяна Пугачева»: с рваной гусятиной, квашеной капустой и брусникой; с говяжьими щечками и костным мозгом; фаршированные с форелью слабой соли и полбой; с тыквенным вареньем и брусникой.

В Чебаркуле в ресторане A`TLAS готовят блины «Креп Сюзетт»; с белыми грибами, шампиньонами, вешенками и трюфельным соусом; с телятиной. А в «Сойке» — тещины блины с вишневой икрой, «скоблянку» из блинов с цыпленком, сыром и попкорном из гречки, блины с северной рыбой и шпинатом и блины «хрен редьки не слаще» с бочковыми огурцами.