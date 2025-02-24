Стартовала Масленичная неделя — 2025

Рассказываем о традициях и запретах каждого дня

С сегодняшнего дня, 24 февраля, начинается Масленичная неделя. Это многодневный праздник, который отмечается перед Великим постом и символизирует проводы зимы и встречу весны. Каждый день Масленицы имеет свои традиции и обычаи. Подробнее о них — в материале ИА «Первое областное».

Немного истории

Масленицу наши предки отмечали еще в дохристианские времена. По одной из версий, праздник был посвящен символической смерти Зимы и началу Весны и приходился на период весеннего равноденствия. Люди радовались теплу и воспевали солнце. Масленицу отмечали очень весело: с играми, музыкой и угощениями. Главным блюдом были блины, символизирующие долгожданное солнце. А главным ритуалом — сжигание чучела Зимы. Все эти традиции живы до сих пор.

Как отмечают

Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 2 марта и завершится перед Великим постом. В православии эта неделя называется Сырной, в этот период верующие уже не едят мясо и подготавливают свой организм к посту. Конечно, к традициям и обрядам народной Масленицы она отношения не имеет.

В народном празднике каждый день Масленицы имеет свои традиции и даже запреты.

Понедельник — Встреча

В понедельник начинается Масленичная неделя. В этот день принято строить снежные крепости, горки и лепить снеговиков. А еще — печь первый блин.

Что нельзя делать:

начинать новые дела и проекты;

заниматься тяжелой физической работой.

Вторник — Заигрыш

В деревнях в этот день начинались гулянья. На площади ставили чучело для сжигания. А еще на Заигрыш устраивали смотрины невест.

Что нельзя делать:

ссориться и конфликтовать;

заниматься домашними делами и уборкой.





Среда — Лакомка

На третий день Масленичной недели принято принимать гостей. Тещи приглашают зятьев на блины.

Что нельзя делать:

отказываться от угощений;

заниматься тяжелой физической работой.

Четверг — Разгуляй (Широкий четверг)

В этот день принято устраивать кулачные бои и другие соревнования.

Что нельзя делать:

заниматься домашними делами и уборкой;

начинать новые дела и проекты.

Пятница — Тещины вечерки

В этот день зятья звали своих тещ в гости и угощали блинами. Считалось, что от таких посиделок зависело, какими будут отношения в семье на протяжении всего года.

Что нельзя делать:

отказываться от приглашений в гости;

заниматься тяжелой физической работой.

Суббота — Золовкины посиделки

В этот день в гости к молодой семье шли родственники мужа и дарили подарки невестке, чтобы задобрить ее. Как правило, время проводили весело и беззаботно.

Что нельзя делать:

заниматься домашними делами и уборкой;

начинать новые дела и проекты.

Воскресенье — Прощенье

В последний день Масленичной недели и за день до Великого поста принято веселиться, наедаться, сжигать чучело и, конечно же, просить друг у друга прощения, чтобы войти в пост с чистой совестью.

Что нельзя делать:

ссориться и конфликтовать;

заниматься тяжелой физической работой.

Материал подготовлен ИА «Первое областное» на основе открытых источников