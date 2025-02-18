Масленицу в Челябинске отметят по‑семейному в нескольких парках

Празднование пройдет с 1 по 2 марта

Весна приближается, Челябинск активно готовится к празднованию Масленицы. В этом году праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, Городском саду им. А. С. Пушкина, парке «Сад Победы» и парке «Металлург» им. О. И. Тищенко, сообщили ИА «Первое областное» в управлении культуры города.

Празднование «Широкой Масленицы — 2025» во всех парках состоится 1 марта, начало — в 12:00.

Главной площадкой для народных гуляний традиционно станет парк Гагарина. Здесь гостей ждет насыщенная программа: концерт от ведущих коллективов города, игры для детей, выступление гармониста. На катке парка также запланированы веселые активности.

Кроме того, на сцене парка им. Ю. А. Гагарина состоится выступление лауреатов конкурса «Масленичная карусель», награждение победителей конкурсов «Масленичная карусель» и «Масленичная красавица».

С 1 по 2 марта в парке Гагарина будет работать торговая ярмарка и мастер-классы по изготовлению народных сувениров.

В Горсаду имени Пушкина также состоится концертная программа, народные игры и танцы, семейные мастер-классы и развлечения на катке.

В парке «Металлург» им. О. И. Тищенко «Широкая Масленица» порадует гостей концертной и игровой программами. Горожан ждут активности на свежем воздухе, семейные мастер-классы и знакомство с традициями праздника. Также будут подготовлены тематические фотозоны.

«Сад Победы» порадует челябинцев масштабной концертной программой, традиционными народными играми и мастер-классами.

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