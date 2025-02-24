Сколько блинов можно съесть в день без вреда

Их важно вписать в общую калорийность

Началась Масленица, и это официальный повод насладиться блинами. Однако, каким бы вкусным ни было лакомство, врачи рекомендуют соблюдать меру при поедании блинов.

Калорийность блинов может варьироваться в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. В среднем один блин содержит от 70 до 100 калорий. Если вы добавляете начинки, подаете к блинам сметану, варенье, сгущенное молоко, естественно, их калорийность значительно увеличивается. Поэтому важно учитывать не только количество блинов, но и то, что употребляется вместе с ними.

«Для здорового взрослого человека разумной нормой будет употребление 2—4 блинов в день, и хорошо, если они будут приготовлены из цельнозерновой муки и без избыточного количества масла и сахара. Такая порция обычно не превышает 300—400 калорий и может быть вписана в сбалансированный рацион», — говорят диетологи.

Важно понимать, что рекомендации могут корректироваться в зависимости от уровня физической активности и общего рациона. Если вы ведете активный образ жизни и ваше меню состоит в основном из здоровой пищи, вы можете себе позволить больше блинов, но когда рацион уже богат углеводами и калориями, стоит сократить их количество.