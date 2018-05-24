/ Южноуральцам помогут реализовать инновационные идеи

В Екатеринбурге состоится встреча с социальными предпринимателями.

Предпринимателям предлагают принять участие во всероссийском конкурсе «Навстречу переменам — 2018». 50 представленных проектов войдут в полуфинал, а их авторы смогут получить новый опыт на обучающих семинарах. Создателям 10 самых оригинальных проектов, вышедших в финал, представится возможность принять участие в программе профессионального развития «Инкубатор». 5 лучших из них получат главный приз — 1,2 миллиона рублей.

Организаторами социального мероприятия выступают альтернативный оператор мобильной связи Теле2 и Центр инноваций социальной сферы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Цель конкурса «Навстречу переменам — 2018» — поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 15 июня 2018 года — для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда. — комментируют организаторы.

Специальным гостем встречи станет руководитель медиапроектов фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» из Москвы. Юлия Борисова расскажет, как ее организация помогает предпринимателям реализовывать инновационные идеи, главная цель которых улучшить качество жизни детей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.