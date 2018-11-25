Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.67 +0.06 74.94 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ На самокатах по Сколково прокатятся челябинские студенты и начинающие специалисты

На самокатах по Сколково прокатятся челябинские студенты и начинающие специалисты

Новая площадка инновационного комплекса открывается в центре города.
сегодня в 15:59
  |  Общество

Новый филиал Сколково открывается в Челябинске. Площадка расположена рядом с крупнейшим вузом Южного Урала — ЮУрГУ. Офис находится в бизнес-центре по улице Тернопольская, 6. Пространство там организовано по принципу open space. Разместить в новом филиале планируют как заказчиков, так и действующие компании. Кроме того, на площадку приглашают студентов и начинающих специалистов.

Помимо возможности обменяться знаниями и опытом, в рамках мероприятия, посвященного открытию новой площадки Регионального оператора Сколково, пройдет круглый стол: «Институты развития: как построить единую систему поддержки глобальных чемпионов». Кроме того, программой мероприятия предусмотрена презентация проектов инвесторам и экспертам с целью получить обратную связь по ним. Для развлечения гостей организатор мероприятия, Технопарк информационных технологий города Челябинска, подготовил самокаты, на которых можно будет прокатиться по новой площадке. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Открытие состоится 27 ноября в 15:00. Чтобы присутствовать на нем, нужно зарегистрироваться. С программой мероприятия можно познакомиться здесь. ()

Общество
Южноуральцам помогут реализовать инновационные идеи
24.05.2018
Южноуральцам помогут реализовать инновационные идеи
Общество
150 инновационных программ дополнительного образования: как в ЮУрГУ готовят профессионалов
28.03.2018
150 инновационных программ дополнительного образования: как в ЮУрГУ готовят профессионалов
Общество
Маленькой челябинке подарили киберруку в инновационном центре «Сколково»
16.03.2018
Маленькой челябинке подарили киберруку в инновационном центре «Сколково»
Общество
Регоператор «Сколково» превратит Челябинск в столицу инноваций Южного Урала
05.02.2018
Регоператор «Сколково» превратит Челябинск в столицу инноваций Южного Урала
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Ограничение движения по М-5 сняли
сегодня в 15:29
Ограничение движения по М-5 сняли
Происшествия
Южноуралец случайно подстрелил друга во время охоты
сегодня в 15:23
Южноуралец случайно подстрелил друга во время охоты
Хоккей
«Космический» Белый Мишка теперь заряжает «Трактор» на победу
сегодня в 14:38
«Космический» Белый Мишка теперь заряжает «Трактор» на победу
Общество
Движение ограничили по трассе М-5
сегодня в 13:00
Движение ограничили по трассе М-5
Происшествия
Пассажирский автобус оказался в кювете на заснеженной трассе
сегодня в 12:20
Пассажирский автобус оказался в кювете на заснеженной трассе
Общество
Новые пути сотрудничества России и Китая обсудят на 1obl.tv
сегодня в 11:56
Новые пути сотрудничества России и Китая обсудят на 1obl.tv
Общество
День матери празднует Челябинская область
сегодня в 11:20
День матери празднует Челябинская область
Происшествия
Подростка и его мать зарезали в собственном доме
сегодня в 10:59
Подростка и его мать зарезали в собственном доме
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6