/ На самокатах по Сколково прокатятся челябинские студенты и начинающие специалисты

Новая площадка инновационного комплекса открывается в центре города.

Новый филиал Сколково открывается в Челябинске. Площадка расположена рядом с крупнейшим вузом Южного Урала — ЮУрГУ. Офис находится в бизнес-центре по улице Тернопольская, 6. Пространство там организовано по принципу open space. Разместить в новом филиале планируют как заказчиков, так и действующие компании. Кроме того, на площадку приглашают студентов и начинающих специалистов.

Помимо возможности обменяться знаниями и опытом, в рамках мероприятия, посвященного открытию новой площадки Регионального оператора Сколково, пройдет круглый стол: «Институты развития: как построить единую систему поддержки глобальных чемпионов». Кроме того, программой мероприятия предусмотрена презентация проектов инвесторам и экспертам с целью получить обратную связь по ним. Для развлечения гостей организатор мероприятия, Технопарк информационных технологий города Челябинска, подготовил самокаты, на которых можно будет прокатиться по новой площадке. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Открытие состоится 27 ноября в 15:00. Чтобы присутствовать на нем, нужно зарегистрироваться. С программой мероприятия можно познакомиться здесь. ()