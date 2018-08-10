/ Радиотехники Челябинска пригласили губернатора Челябинской области на горячие источники

Борис Дубровский побывал на производстве радиомаяков.

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Сотрудники НПО «Радиотехнические системы» пообещали взять губернатора Челябинской области с собой на корпоративный отдых. У коллектива есть добрая традиция — отдыхать вместе с семьями за городом. Об этом они рассказали Борису Дубровскому во время его визита на предприятие.

Коллектив-то дружный? Отдыхаете вместе? — спросил Борис Дубровский у сотрудников НПО «Радиотехнические системы».

Как раз сегодня у нас планируется корпоративный выезд на теплые источники в «Баден-Баден». На теплых источниках как раз в такую погоду греться. — рассказали губернатору техники.

Но в этот раз все путевки оказались выкуплены. Сотрудники предприятия пообещали взять Бориса Александровича с собой в следующую поездку.

Напомним, что сегодня глава региона посетил инновационные предприятия «Планар» и НПО «Радиотехнические системы». Компании из числа предприятий области, которые создают инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью. РТС выполняет заказы Росавиации, Министерства обороны РФ, Авиационной базы ФСБ РФ и предприятий Роскосмоса. Также технологии реализуются в Узбекистане, Армении и Вьетнаме.