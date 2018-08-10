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/ Радиомаяки челябинского производства позволят самолетам садиться в густом тумане

Радиомаяки челябинского производства позволят самолетам садиться в густом тумане

Разработка челябинского предприятия конкурирует с технологиями других производителей.
сегодня в 17:31
  |  Общество

Губернатор Челябинской области посетил инновационную площадку по производству радиоприборов высокой точности. Платы собственной разработки собирают в научном центре «Радиотехнические системы» в Челябинске. Часть процесса автоматизирована, а часть делается вручную ради повышения точности. Бориса Дубровского впечатлила разработка, глава региона заинтересовался возможностью «помогать» пилотам самолетов совершать посадки в условиях низкой видимости.

Сейчас у нас идет поставка оборудования в Домодедово, 2 года назад у нас был заключен контракт с ними. Устройства имеют категорию 3Б, это значит, что видимость достигает 50 метров. Оно предполагает автоматическую посадку на полосу. Если бы такое оборудование было установлено в Челябинске, самолеты в условиях тумана могли сесть. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор научно-производственного объединения Александр Долматов.

Глава региона заинтересован в развитии инновационных производств на Южном Урале. В рамках реализации указа Президента России Владимира Путина по развитию инноваций.

Южноуральские компании уже конкурируют и выигрывают эту конкуренцию на рынке по соотношению цена-качество. При равном крупным компаниям потенциале цена оказывается ниже. Наша задача, чтобы подобного рода предприятия формировали свой потенциал, росли и развивались на территории Челябинской области. Мы это обсуждали на инвестсовете, когда рассматривали перспективы развития робототехнического кластера, который формируется сейчас в Магнитогорске. Собственно, вот они, те точки роста — пятый и шестой технологический уклад, который должен сформировать новое пространство Челябинской области. Для этого нужны специалисты. Я сейчас с ребятами говорил, меня радует, что многие из них заканчивали высшие учебные заведения Челябинской области. Мы можем обеспечить кадровый потенциал для такого развития технологий будущего. Со своей стороны, мы условия для реализации создадим. Цифровые технологии должны улучшить качество жизни южноуральцев. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский после посещения РТС.

Отметим, что компания сотрудничает с российскими и зарубежными предприятиями. РТС выполняет заказы Росавиации, Министерства обороны РФ, Авиационной базы ФСБ РФ и предприятий Роскосмоса. Также технологии реализуются в Узбекистане, Армении и Вьетнаме.

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