/ Опасную поездку на крыше автомобиля сняли на видео в Челябинской области

Машина в это время продолжала движение по трассе.

На опасное дорожное приключение решились жители Челябинской области. Во время поездки на автомобиле молодым людям пришла в голову мысль высунуться из окон. Сначала они покурили, только наполовину пребывая в машине, а потом решили вылезти на крышу и прокатиться, сидя наверху и почти ни за что не держась.

Видео опубликовали в группе «Типичный Челябинск». Зрители не оценили веселье, и в комментариях разгорелась настоящая дискуссия на тему происходящего. Многие утверждали, что последствия такого развлечения могли быть печальными, вплоть до летального исхода. Однако участники дорожного приключения отметили, что с ними все хорошо.

Ничего не случилось с нами, все в порядке, все живы и здоровы, все было запланировано и контролировалось. — написал Виктор Лапаев.

Он также отметил, что повторять происходящее на видео никому не советует.