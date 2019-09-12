Южноуральцам могут не включить отопление к началу сезона

Муниципалитеты задолжали «НОВАТЭКу» несколько миллиардов рублей.

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Муниципалитеты не спешат погашать долги за газ перед «НОВАТЭКом»: за свои услуги поставщик топлива недополучил более 2 миллиардов рублей. При этом, подчеркивают представители компании, жители области регулярно оплачивают поступающие квитанции — виноваты подрядчики.

Угроза срыва отопительного сезона стала поводом для вмешательства областной прокуратуры. В ходе проверок ведомство выявило ряд нарушений, возбудило уголовное дело и обязало коммунальщиков и чиновников выплатить «НОВАТЭКу» всю сумму в полном объеме. По итогу поставщик получил лишь малую часть от общего колоссального долга.

К решению вопроса подключили и глав муниципалитетов — их непосредственную ответственность за сложившуюся ситуацию подчеркнул глава региона Алексей Текслер на областном совещании. Погасить задолженность градоначальникам нужно было до 1 сентября. Но, как отмечает генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко, никаких конкретных мер для восстановления платежной дисциплины предпринято не было.

«В соответствии с заключенными договорами мы будем давать разрешение на пуск газа только тем предприятиям, которые исполняют обозначенные условия», — подчеркнул Вадим Ромасенко.

В то же время, в министерстве строительства и инфраструктуры утверждают — с должниками ведется активная работа, ведь на подходе следующий отопительный сезон.