В Саргазах начали ремонт теплотрассы вместо того, чтобы включить отопление

Жители не могут добиться объяснений от управляющее компании.

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Жители улицы Набережной в поселке Саргазы Челябинской области замерзают. О том, что в их доме появится отопление в положенные сроки, люди даже не мечтают. Дело в том, что после распоряжения о начале отопительного сезона теплотрассу, ведущую к их дому, начали ремонтировать. Работы на ней ведутся нерегулярно, целостности системы все еще нет.

«Сейчас трубы сделали только до самого дома. В подвале же во время демонтажа старой системы все трубы вырвали, сейчас никто ничего там не делает. В управляющей компании не отвечают на звонки. В квартирах очень холодно, температура не поднимается выше 16 градусов», — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома № 4 по улице Набережной Анастасия Кинжагулова.

Люди недоумевают: почему ремонт начали только с наступлением холодов. Как отмечают жители дома, при обращении в управляющую компанию никаких сроков проведения ремонтных работ узнать не удалось. На звонки корреспондента «Первого областного» фирма не отвечала в течение всего дня.

Пожаловаться на проблемы с подачей тепла жители Челябинской области могут в Госжилинспекцию. Ведомство открыло горячую линию.