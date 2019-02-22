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/ Южноуральцам до апреля не будут начислять пени за просрочку оплаты электроэнергии

Южноуральцам до апреля не будут начислять пени за просрочку оплаты электроэнергии

За этот время будет отлажена новая система начисления оплаты.
сегодня в 10:20
  |  Общество

Потребители электроэнергии в Челябинской области не будут получать начисления пени за просрочку оплаты электроэнергии до апреля 2019 года. Это решение приняло руководство компании «МРСК Урала».

Данная мера предпринята с целью исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию. — рассказали для сайта «Первый областной» в компании «МРСК Урала».

В январе 2019 года некоторые жители региона получили квитанции, в которых было указано вторичное начисление пени, хотя фактически долга не было. Представители компании подчеркивают, что оплачивать пени повторно не следует.

Всю интересующую информацию о начислениях пени потребители могут уточнить любым удобным способом: совершить бесплатный звонок по номеру телефона: 8−800−25−01−220, написать в онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала», написать на электронную почту delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru или в «Интернет приёмную», которая работает на сайте компании.

Напомним, ОАО «МРСК Урала» также пообещало сделать перерасчет начислений за январь. Многих попросили оплатить свет по средним значениям, хотя показания были переданы в срок. С 15 по 22 февраля потребителям нужно сообщить показания за свет — и тогда в февральской платежке будет уже правильная сумма.

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