/ Южноуральцам до апреля не будут начислять пени за просрочку оплаты электроэнергии

За этот время будет отлажена новая система начисления оплаты.

Потребители электроэнергии в Челябинской области не будут получать начисления пени за просрочку оплаты электроэнергии до апреля 2019 года. Это решение приняло руководство компании «МРСК Урала».

Данная мера предпринята с целью исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию. — рассказали для сайта «Первый областной» в компании «МРСК Урала».

В январе 2019 года некоторые жители региона получили квитанции, в которых было указано вторичное начисление пени, хотя фактически долга не было. Представители компании подчеркивают, что оплачивать пени повторно не следует.

Всю интересующую информацию о начислениях пени потребители могут уточнить любым удобным способом: совершить бесплатный звонок по номеру телефона: 8−800−25−01−220, написать в онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала», написать на электронную почту delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru или в «Интернет приёмную», которая работает на сайте компании.

Напомним, ОАО «МРСК Урала» также пообещало сделать перерасчет начислений за январь. Многих попросили оплатить свет по средним значениям, хотя показания были переданы в срок. С 15 по 22 февраля потребителям нужно сообщить показания за свет — и тогда в февральской платежке будет уже правильная сумма.