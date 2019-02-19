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/ Поставщик электроэнергии сделает перерасчет начислений в феврале

Поставщик электроэнергии сделает перерасчет начислений в феврале

Изменения коснутся тех, кому в январе начислили оплату по средним значениям.
сегодня в 10:08
  |  Общество

Компания «МРСК Урала» сообщила о том, что произведет перерасчет начислений за январь. Если в этом месяце вы передали показания счетчиков, но оплату вам насчитали по средним значениям, то для произведения корректировки вам необходимо предоставить актуальные на текущую дату данные. С 15 по 22 февраля 2019 года вы можете передать показания счетчиков любым удобным для вас способом.

Для совершения оплаты за январь 2019 года при подобном начислении потребители могут самостоятельно исчислить свое потребление, ориентируясь на те показания счетчика, которые они передали в январе. Полученный объем энергопотребления нужно умножить на действующий тариф. — сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

Также отметим, что тарифы за электроэнергию в Челябинской области изменились. Тем, кто живет в сельской местности и горожанам, использующим электроплиты и (или) электроотопительные установки, нужно заплатить 2,23 рубля за киловатт-час. Другим категориям населения — 3,19 рублей за киловатт-час.

«МРСК Урала» обращает внимание жителей Челябинской области на то, что в квитанциях за январь 2019 года могло сформироваться вторичное начисление пени. Производить оплату второй раз не нужно, корректировка данных произведут в следующих расчетных периодах.

Уточнить информацию о начислениях пени можно несколькими способами:

  • по телефону 8−800−25−01−220 (звонок бесплатный, внутренний «0»);

  • через онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала»;

  • по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru

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Комментарии

Paul
18:37, 19.02.2019
В задницу - заботливый МРСК!!!
В июле оплатил вперёд полторы тысячи,
а оказалось, оператор сменился!!!
Значит, денежки плакали?
И не одна падла, включая губернатора,
не сообщила о смене оператора заранее!!!

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