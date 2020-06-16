Нарушителя границы задержали в Троицком районе

Мужчине грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или тюремный срок.

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В Челябинской области задержали мужчину, которому был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Сотрудниками ПУ ФСБ России было установлено, что мужчина приехал в Троицкий район, минуя официальные границы. Ранее иностранный гражданин отбыл срок в одном из исправительных учреждений региона, за угон автомобиля и кражу.

«После освобождения из исправительной колонии на основании решения Министерства Юстиции РФ в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 27 Федерального Закона от 15 августа 1996 года № 114 „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ 9 июня текущего года сотрудниками Управления внутренней миграции ГУ МВД России по Челябинской области в отношении данного лица принято решение об административном выдворении и не разрешении въезда в Россию бессрочно», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Зная, что въезжать на территорию РФ ему нельзя, мужчина все-таки прибыл в Россию, где и был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, наказание за которое подразумевает штраф в размере 300 тысяч рублей, условный срок до 4 лет или отбывание наказания в исправительном учреждении на такой же период.