У 15 процентов кошек обнаружили антитела к коронавирусу в Ухане

Вирус может передаваться и другим млекопитающим.

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Китайские учёные обнаружили у кошек, находящихся в Ухане, антитела к коронавирусу. Об этом говорится в препринте, размещённом в электронной научной библиотеке bioRxiv, передаёт РБК.

Так, учёные из Уханьского института вирусологии и Аграрного университета Уханя взяли необходимые анализы у 102 кошек, размещённых в приютах в разных уголках Уханя, и обнаружили у 15%, то есть почти у каждой девятой кошки, антитела к коронавирусу. При этом сам вирус обнаружен не был.

«Обнаруженные антитела указывают на то, что нечто похожее может происходить и в других странах, охваченных пандемией»,— сказали эксперты.

Пока неизвестно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако кошки могут заражать друг друга воздушно-капельным путём. При этом у них инфекция может проходить так же тяжело, как и у людей.

Кроме того, исследователи отмечают, что коронавирус может проникать не только в организм кошек, но и других млекопитающих. Так, в зоне риска оказались и хорьки. В связи с этим учёные предложили дистанцировать по возможности людей и их питомец и, конечно же, строго соблюдать все гигиенические нормы и карантинные меры в отношении домашних любимцев.