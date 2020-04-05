Плюс один: в Челябинской области 27 заражённых коронавирусом

Четверо человек уже выписаны из больницы.

Послушать 00:00

На сегодняшний день, 5 апреля, в Челябинской области зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки «Вектор» подтвердил один новый случай. Четверо человек уже полностью выздоровели и выписаны из больницы.

«На госпитализации остаются 23 человека: в Челябинске — 11, в Кизильском районе — 5, в Магнитогорске — 2, в Златоусте — 1, в Бредах — 2, в Верхнеуральске — 2»,— сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Условно подтверждённых случаев на сегодняшний день 5, из которых 4 новых.

«Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— добавили в ведомстве.

Кроме того, в Челябинской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан. Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор.

Напомним, сообщить о своих симптомах или задать все необходимые вопросы можно по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф.