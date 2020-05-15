Проводник обокрал пассажирку поезда на 69 тысяч рублей в Челябинске

Мужчина вытащил из косметички золотые и серебряные украшения.

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В Челябинской области перед судом предстанет 48-летний проводник из Пензы. Мужчина обвиняется в краже ювелирных украшений на сумму 69 тысяч рублей. Драгоценностей лишилась 52-летняя пассажирка поезда Нижневартовск — Пенза, которая приехала к родственникам на Южный Урал.

В ноябре прошлого года женщина оставила свою косметичку с золотыми и серебряными украшениями, когда выходила из поезда на станции Челябинск. Она обратилась к охране, когда поняла, что потеряла вещи. Позже родственникам пассажирки передали косметичку, но драгоценностей там не было. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Личность похитителя вскоре установили. Оказалось, что пассажиры передали косметичку проводнику, а он достал оттуда ценные вещи и забрал себе. В Пензе он сдал их в ломбард, а деньги потратил. В родном городе его и задержали.

«Следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело будет рассмотрено Чебаркульским городским судом.