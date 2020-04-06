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В Челябинской области перед судом предстанет 36-летний житель Кусинского района. Мужчина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.
«Не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетней дочери 2011 г. р., систематически наказывал ее, причинял побои, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя вред физическому и психическому здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, он делал это с мая по декабрь прошлого года.