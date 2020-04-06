В Магнитогорске суд вынес приговор машинисту, по вине которого погиб его коллега

Мужчину зажало между вагонами.

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В Магнитогорске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, из-за которого погиб его коллега. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла в июне прошлого года. Водитель электровоза привел в движение вагоны в сторону составителя поездов. Мужчину зажало между вагонами, он получил смертельные травмы.

«Суд при назначении подсудимому наказания учел активное способствование расследованию преступления, явку с повинной, наличие малолетних детей, положительные характеристики, отсутствие судимостей, а также состояние здоровья и молодой возраст подсудимого», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. В пользу потерпевших будет взыскано 400 тысяч рублей.