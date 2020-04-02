Южноуралец до смерти избил жертву насилия, пытаясь примириться

Мужчина предстанет перед судом.

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Перед судом предстанет 32-летний житель Копейска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ноябре 2018 года изнасиловал 40-летнюю женщину, после чего был привлечен к уголовной ответственности. Он неоднократно встречался с потерпевшей, чтобы обсудить компенсацию причиненного ей морального вреда и нравственных страданий.

«В ходе очередной встречи 13.03.2019 у дома потерпевшей обвиняемый вновь предложил обсудить сумму возможной денежной компенсации для прекращения в отношении него уголовного преследования. В ходе произошедшего словесного конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине множество ударов, от одного из которых она скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело рассмотрит Копейский городской суд.