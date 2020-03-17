Южноуральский «Снегирь» совершит свои последние рейсы до «Солидола»

Сезонный туристический поезд перестанет курсировать уже в эти выходные.

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Туристический поезд «Снегирь», который доставлял лыжников и сноубордистов из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная Долина», перестанет курсировать в этом сезоне. Последние рейсы транспорт проведёт в ближайшие выходные — 21 и 22 марта. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Отметим, что поезд курсировал до «Солнечной долины» по выходным и праздничным дням. Его вагоны оборудованы удобными креслами и специальными отсеками для хранения горнолыжного оборудования. Из столицы Южного Урала он отправлялся рано утром, затем прибывал в Миасс, где пассажиров уже ждали комфортабельные автобусы до самого курорта, которые также были включены в стоимость проездного билета.