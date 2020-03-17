Поезда в Казахстан временно перестанут ходить

Однако паниковать не стоит: деньги за ранее купленные билеты можно будет вернуть.

Послушать 00:00

С сегодняшнего дня, 17 марта, Российская железная дорогая временно отменяет все рейсы между Россией и Казахстаном из-за распространения коронавируса. Распоряжение будет действовать до особых указаний. Однако волноваться не стоит: деньги за неиспользованные билеты можно будет вернуть.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены»,— сообщили в пресс-службе РЖД.

Кроме того, из-за распространения инфекции и в связи с этим отмены ряда массовых мероприятий, РЖД предоставляет возможность вернуть потраченные средства за «невозвратные» билеты. Сделать это возможно с 14 марта по 10 апреля.

«Все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО „Федеральной пассажирской компании“. Денежные средства будут возвращены только там»,— добавили в РЖД.

Если же человек вернулся из стран, где распространяется коронавирус, и вынужден соблюдать карантин, то сдать билет он сможет после снятия ограничений. При этом придётся предъявить в кассе справку из медицинского учреждения и заплатить комиссию в размере 210 рублей 60 копеек.