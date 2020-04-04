Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа

Как долго продлятся ограничения — неизвестно.

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С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа. На какой срок введены ограничения — пока неизвестно.

Однако, по словам представителей Росавиации, для поддержки россиян, оставшихся за границей, будут введены меры поддержки. Например, правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей на их организацию за границей; всем гражданам в случае необходимости будет оказана социальная помощь; сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, будут продлены.

Кроме того, всем желающим вернуться на родину необходимо заполнить специальную форму на едином портале «Госуслуг», на основе которых будут составлены графики возвращения.