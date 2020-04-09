Южноуральский школьник разместил недостоверную информацию о коронавирусе в интернете

В отношении матери мальчика составили административный протокол.

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Полицейские обнаружили в социальной сети «Вконтакте» запись о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции машины больше не будут заправлять топливом на местной автозаправочной станции. Установлено, что это сделал 13-летний школьник.

«Участковым уполномоченным полиции в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). С подростком стражи порядка провели профилактическую беседу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Напомним, за распространение ложной информации, угрожающей порядку и безопасности, предусмотрена административная ответственность.