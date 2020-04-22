Школьники и учителя не могут выйти в интернет из-за плохой связи в Челябинской области

Низкое качество соединения мешает организации дистанционного обучения.



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На плохой интернет пожаловались жители Красноармейского и Аргаяшского районов Челябинской области. Местные жители рассказали сайту «Первый областной», что из-за низкого качества связи учителя и школьники не могут обучаться, а, следовательно, образовательный процесс под угрозой срыва.



«У школьников и у учителей нет доступа в интернет и дистанционно у них нет возможности обучаться. Просят вас о помощи. Есть решение этой проблемы?»— пишет читатель сайта «Первый областной».

В министерство образования и науки Челябинской области ответили, что в этих муниципалитетах действительно есть несколько посёлков с плохим интернетом, однако обучение из-за этого остановлено не будет. Более того, для посёлков или семей без возможности выйти в сеть, учителя разрабатывают планы занятий и заданий.

«Отсылаются они родителям по возможным каналам связи: где-то используется обычный кнопочный телефон, где-то используются возможности смартфонов, куда можно выслать более подробные материалы для самостоятельного изучения. Готовые задание родители высылают таким же способом — по телефонной связи: либо фотография выполненного задания, либо смс»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

О том, есть ли возможность подключит к интернету посёлки Старая Соболева и Новая Соболева рассказали в министерстве информационных технологий и связи региона. По информации ведомства, в первом посёлке есть точка доступа, которую провели в рамках федеральной программы, а её скорость позволяет пользоваться интернетом и бесплатно звонить через мессенджеры.

«Местная школа в деревне Старая Соболева подключена к высокоскоростному Интернету по ВОЛС в рамках федерального проекта „Информационная инфраструктура“ национального проекта „Цифровая экономика“. В Новом Соболево школа будет подключена к высокоскоростному Интернету в рамках нацпроекта в 2020 году. По информации ООО „Т2 Мобайл“ (Теле2), ближайшая базовая станция оператора связи расположена в посёлке Аргаяш в 7 км от деревни Новая Соболева. Покрытие 3G/4G в указанных населенных пунктах отсутствует. В деревне Новая Соболева есть уличное покрытие 2G, в Старой Соболева 2G отсутствует. В планах компании на 2020 год этих населенных пунктов нет»,— сообщили в министерстве.

Для решения вопроса в Минсвязи области расписали несколько вариантов. Первый — это строительство сетей связи операторами за счет субсидии из регионального бюджета. На эти цели в 2020 году правительством Челябинской области выделено 15 миллионов рублей. Операторам могут быть возмещены до 90% затрат на создание инфраструктуры связи, а в перечень деревень также входят 760 населённых пунктов

Второй способ заключается в строительстве станции беспроводного широкополосного доступа в проблемных деревнях. В частности, это позволяет инфраструктура «Ростелекома», однако для начала работы необходим спрос со стороны местных жителей. По данным компании, обращений о подключении интернета от граждан не поступало.