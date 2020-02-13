Южноуральский Роспотребнадзор провёл встречу с работодателями граждан КНР

Всего на территории региона находятся 70 жителей Китая.

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Сегодня, 13 февраля, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области состоялось совещание специалистов регионального Роспотребнадзора с работодателями граждан КНР, находящихся в регионе.

Всего на Южном Урале находятся 70 китайских граждан, осуществляющих трудовую деятельность, все они под медицинским наблюдением и являются здоровыми.

«Все работодатели были проинформированы об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и мерам профилактики», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На данный момент в регионе продолжаются карантинные мероприятия прибывших людей из Китая. Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 490 человек, из них 186 — граждане КНР. Под наблюдением до сих пор остаются 415 человек, где 159 — жители Китая.

Напомним, в Челябинской области до сих пор сохраняется эпидемическая ситуация по заболеванию гриппом и ОРВИ. Решениями оперативных штабов по гриппу муниципальных образований приостановлен учебный процесс в средне-профессиональных образовательных организациях на территории региона, в школах и учреждениях дополнительного образования 22 муниципальных образований по 18 февраля включительно.

В связи с введением ограничительных мероприятий по гриппу Роспотребнадзор по Челябинской области рекомендует использовать одноразовую медицинскую маску в качестве профилактики заражения и распространения респираторной инфекции.