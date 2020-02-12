В Челябинске появятся тест-системы для диагностики коронавируса

Что еще необходимо знать об инфекции, рассказывают специалисты.

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Инь Янь Хэ получает высшее образование в Челябинске, студентка приехала в наш регион из Гуанчжоу, но на родине в Китае не была с прошлого года. С момента распространения коронавируса девушка успела ощутить на себе волну негатива от общества.

«Многие россияне относятся с пренебрежением, когда незнакомые люди видят меня, сразу отходят. Я сейчас из общежития стараюсь лишний раз не выходить», — говорит Инь Янь Хэ.

Большим удивлением стало для самих инфекционистов, что вирусу больше подвержены уроженцы юго-восточной Азии, все из-за того, что в их нижних дыхательных путях находится большее количество рецепторов для этого вируса. В такой ситуации можно сказать, что китайцы стали жертвами этой болезни.

«Выявили вирус именно в КНР, потому что ареал распространения зараженных летучих мышей был именно там. Но нельзя обвинять в этом китайцев, можно вспомнить лихорадки из Африки, например Эбола, или специфические болезни Южной Америки», — рассказывает главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Сагалова.

Скоро в Челябинской области появятся тест-системы для диагностики коронавируса, которые ускорят постановку диагноза и снизят затраты на исследования — теперь материал для анализа не придется возить в Екатеринбург.

Что еще необходимо знать о коронавирусе и насколько готова к противостоянию инфекции Челябинская область, узнаете в эфире программы «Большая студия» сегодня в 19:45 на ОТВ.