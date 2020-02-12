В центре Челябинска объявился «больной» коронавирусом

Очередной пранк не заставил себя долго ждать.

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Сегодня, 11 февраля, в социальной сети «Вконтакте» появился пост с видеороликом, где рассказывается, что в центре Челябинска появился заражённый коронавирусом, которого пытались увезти люди в химзащите. И когда тот попытался сбежать, то в него выстрелили из пистолета. Но, к счастью, обошлось без жертв.

Авторы данного видео обозначили его как «социальный эксперимент». Но на самом деле его можно отнести к пранкам.

«Зачастую никто из прохожих не пытается помочь, когда они сталкиваются с чем-то подобным. Кроме того, наш ролик мы и не относим к пранкам. Многие думают, что мы пытаемся посмеяться, сделать что-то смешное, но это не так. Мы пытаемся поднять актуальную и важную проблему», — рассказали авторы.

Отметим, что это не первый «социальный эксперимент». В конце января подобное произошло и на улице в Магнитогорске, где мужчина закашлял и упал замертво, а его тут же забрали неизвестные в химзащите. Это вызвало небольшую панику, а затем автор сам опубликовал эту подпись на своей странице в «Инстаграме» с подписью «пранк».

А в Москве пранкера, который устроил подобное в вагоне метро, даже отправили под стражу на 30 суток. Хотя он тоже утверждал, что в этой шутке был «глубокий смысл».

Напомним, коронавирусная инфекция 2019-nCoV впервые появилась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день заражены более 45 тысяч человек, 1115 из них погибло, а 4675 — выздоровели. Роспотребнадзор ввёл обязательный 14-дневный карантин для всех, кто недавно прибыл из Китая. Всего же в России было выявлено два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области.