Коронавирусной инфекции в Челябинской области не обнаружено

Под наблюдением у врачей находится около 400 человек, из них 30 граждан КНР в карантинном центре.

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В Челябинской области ведется активная работа по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Все граждане, прилетающие из КНР, имеющие вид на жительство в регионе, доставляются в карантинные центры, где две недели за ними наблюдают врачи. Меры профилактики обсудили члены Общественной палаты совместно с Общественным советом при министерстве здравоохранения региона.

В рамках круглого стола министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отметил, что при обнаружении симптомов у тех, кто находится в карантинном центре, пациенты будут немедленно переведены в инфекционное отделение ГКБ № 8.

«Вернуться на Южный Урал из заграничных поездок должны еще около 60 граждан Китая. Всех их миграционная служба знает поименно. О необходимости карантина их предупреждают заранее. Люди относятся к этому требованию вполне лояльно. Прямо из аэропорта их везут в карантинный центр. Под наблюдением сегодня находятся и российские граждане, вернувшиеся из Китая. Они не изолированы в карантинных центрах, но регулярно осматриваются врачами. Их здоровье также не вызывает опасения. В общей сложности — и китайцев и русских — под наблюдением сейчас около 400 человек», — отмечает Юрий Семенов.

По последним данным, на территории региона не было выявлено случаев заболевания коронавирусом. Чтобы удостовериться в этом, все результаты анализов проверяют сначала в Челябинске, а после отправляют в Екатеринбург.

Как отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина, для жителей региона намного актуальнее сейчас проблема распространения гриппа и ОРВИ. В связи с ростом заболевания южноуральцев, на территории региона введен карантин в части образовательных учреждений. Жителям рекомендуют не посещать места массового скопления людей, использовать медицинские маски, чаще мыть руки.

Для жителей региона действует горячая линия, по которой можно узнать ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. На них ответит врач-инфекционист Елена Корнеева. Позвонить на нее можно по номеру 8-351-240-15-16.