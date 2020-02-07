Южноуральский предприниматель ответит в суде за проведение УЗИ без лицензии

Он не имел права на оказание данной медицинской услуги.

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В Пласте перед судом предстанет предприниматель, который занимался медицинской деятельности без лицензии. Установлено, что он провел ультразвуковую диагностику местному жителю, не имея на это права.

«Прокурором города вынесено постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление медицинской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна))», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что УЗИ входит в перечень медицинских услуг, подлежащих лицензированию. Материалы проверки рассмотрит Арбитражный суд региона.