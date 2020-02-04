Ростом цен на медицинские маски заинтересовались челябинские антимонопольщики

На аптеки начали жаловаться жители региона.

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УФАС Челябинской области отправляет запросы в крупные аптечные сети такие, как «Классика», «Живика», «Вита», «Фармленд», «Аптека от склада» и другие, чтобы выявить причины увеличения цен на востребованный в период простуд товар. Жаловаться на то, что медицинские маски на фоне всеобщего волнения в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ растет, а в мире распространяется коронавирус, начали жители Челябинской области.

«Антимонопольная служба проверит действия аптек на наличие признаков антиконкурентного соглашения по повышению цен», — сообщают в УФАС Челябинской области.

Отметим, что ранее оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса выдал распоряжение Федеральной антимонопольной службе России и Росздравнадзору предотвращать подобные попытки повышения цен в аптеках.