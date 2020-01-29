Как защитить себя от вируса: правила использования медицинской маски

Специалисты объясняют, сколько, как и для чего носить изделие.

Послушать 00:00

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом достиг эпидпорога. По предписанию главного санитарного врача по Челябинской области в медицинских, образовательных и учреждениях культуры введён масочный режим. Но не все знают, как правильно носить одноразовые медицинские маски.

Подробную инструкцию предоставили сотрудники городской клинической больницы № 9 Челябинска.

«Основной путь передачи гриппа и ОРВИ от больного человека к здоровому — воздушно-капельный. Поэтому маска создаёт барьер между слизистой человека и источником инфекции», — отмечают медики.

Основные правила использования маски таковы: