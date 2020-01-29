В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом достиг эпидпорога. По предписанию главного санитарного врача по Челябинской области в медицинских, образовательных и учреждениях культуры введён масочный режим. Но не все знают, как правильно носить одноразовые медицинские маски.
Подробную инструкцию предоставили сотрудники городской клинической больницы № 9 Челябинска.
«Основной путь передачи гриппа и ОРВИ от больного человека к здоровому — воздушно-капельный. Поэтому маска создаёт барьер между слизистой человека и источником инфекции», — отмечают медики.
Основные правила использования маски таковы:
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изделие должно закрывать нос, рот и подбородок, а также плотно прилегать к лицу;
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трогать маску руками нельзя, поскольку инфекция от рук может попасть в организм через слизистую глаз или рта;
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если вы потрогали маску, после этого необходимо помыть руки. Снимать маску нужно за петли;
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использовать маску можно не дольше 2 часов. По истечении этого срока, изделие необходимо заменить;
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надевать маску на улице не нужно, шанс заразиться есть в помещениях, транспорте, а также если вы общаетесь с больным человеком;
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маску можно надеть любой стороной, основную функцию в ней несёт материал, который находится между двумя наружными. Единственное правило — гибкое ребро должно быть сверху и прилегать к носу.