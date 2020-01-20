«Вся медицинская когорта на меня ополчилась»: жительница Миасса рассказала подробности стычки с пьяным врачом

Главврач объяснил, что его подчиненный в больнице находился в нерабочее время.

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Ольга Хамидуллина в январские праздники приболела, несколько дней пролежала с жутким кашлем и температурой, терапевт направил женщину на снимок, чтобы исключить воспаление. Только получение снимка в ГБУЗ № 3 города Миасса для нее превратился в скандал.

«Попросила телефон, чтобы позвонить и узнать, успеют или нет описать, потому что мне завтра на прием, смысл идти без описания. Позвонила врачу, он сказал, что до семи будет сидеть и описывать снимки, я хотела знать, есть ли смысл ждать, или надо переносить прием у терапевта. Он сказал мне приезжать, он снимок опишет. Специально уточнила, точно ли? Потому что мне ехать из другого района», — рассказала Ольга корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Когда женщина приехала в больницу, кабинет врача оказался закрыт, и никто из коллег не мог ответить, куда он делся, лишь утверждали, что он в учреждении и скоро придет. Ждать Ольге, как она утверждает, пришлось полтора часа, а по итогу к ней вышел врач в неадекватном состоянии.

«В итоге в коридоре появилось существо, я по-другому не могу назвать, с огромным запахом алкоголя впереди себя, шатаясь, держась за стены. Сначала я с ним разговаривала спокойно и тихо, восемь раз переспросил фамилию, восемь раз дату. Потом начал мне что-то говорить „за совесть“, зачем я позвонила, да его уволили, да он вот этот телефон здесь только заработал, какую-то ересь честное слово», — добавила Ольга.

После очередного оскорбления женщина достала телефон и начала снимать происходящее. Женщина признается, что если бы ей сразу сказали, что врача на месте нет и не будет, она бы развернулась и ушла, но произошедшая ситуация возмутила ее.

«Сейчас вся эта медицинская когорта ополчилась против меня, и встали на его сторону, какой он врач хороший и человек золотой, что это все было постановочно, что это была „заказуха“. Пусть он хоть какой человек будет хороший, но только не пьяный на рабочем месте. Я хочу получать качественные медицинские услуги, у меня только эта претензия», — объясняет свою позицию Ольга Хамидуллина.

Главный врач ГБУЗ № 3 объяснил, что в тот вечер врач находился в больнице во внерабочее время, снимок женщине описала сама заведующая отделением через минут после инцидента. Нетрезвый медик с работы был уволен, а медучреждение рассматривает вопрос о привлечении на его места совместителя со стороны.

«17 января в 11 часов я позвонил пациентке, принес свои извинения за доставленные неудобства. Врач, безусловно, неправ, но могу сказать, что на рабочем месте он находился за пределами рабочего времени. То есть рабочее время у него закончилось. Нормальный грамотный врач, мне сложно сказать, что было за пределами работы, но на работе он вполне выполнял свои обязанности хорошо»,

— пояснил Андрей Неучев, главный врач ГБУЗ № 3 Миасс.

Провинившегося врача коллеги характеризуют как хорошего специалиста, который ранее не был замечен в подобных ситуациях, а должностные обязанности исполнял со старанием.