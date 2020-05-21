Дистанционный формат работы «Территории Бизнеса» признали одним из лучших решений

Рейтинг был опубликован Агентством стратегических инициатив в рамках проекта «Смартека».

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Новый формат работы «Территория Бизнеса», который практикуется Фондом развития предпринимательства Челябинской области, вошел в число лучших решений в период пандемии коронавирусной инфекции. Такой итог опубликовало Агентство стратегических инициатив в рамках проекта «Смартека».

Отмечается, что из-за пандемии и перехода на дистанционный формат работы, «Территория Бизнеса» полностью отказалась от существующей организационной структуры и перешла на проектное управление организацией.

В итоге им действительно удалось быстро переформатировать работу под сложившиеся условия без потери эффективности, а также обеспечить предпринимателей региона всесторонней поддержкой.

«Главными задачами были переформатировать работу центров „Мой Бизнес“ в условиях глобальной пандемии и экономического кризиса, а также обеспечить постоянную поддержку предпринимательства в регионе. А главной целью являлось обеспечить предоставление услуг предпринимателям в „удаленном“ формате», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Для перехода на относительно новую форму работу были сформированы семь проектных команд, включающие организационные моменты, горячую линию, онлайн-образование, клиентский и финансовый блоки, информационное сопровождение, а также новые решение и продукты.

При помощи CRM-системы (система управления взаимоотношениями с клиентами), были автоматизированы онлайн-процессы, благодаря которой 90 процентов сотрудников удалось безболезненно перевести на удаленную работу, был разработан антикризисный сайт по мерам и формам поддержки бизнеса, удалось развернуть горячую линию, а также разработать и запустить несколько новых сервисов.

Помимо этого, на уровне региона разработаны и приняты некоторые антикризисные продукты для бизнеса. Это новый займ «Антивирус», сниженная ставка на поручительства по банковским кредитам, а также реструктуризация действующих микрозаймов и гарантий. Помимо этого, запущено несколько новых нефинансовых мер поддержки.

В результате этой антикризисной работы с конца марта по середину апреля было обработано 24 тысячи обращений, проведено 64 онлайн-мероприятия, обработано 1 тысяча 189 заявок на финансовые продукты (в 10 раз больше, чем в обычное время), выдано и реструктуризировано 130 займов и поручительств на общую сумму 507 миллионов рублей, сохранено 3 тысячи 122 рабочих места, а также разработано и запущено 9 новых продуктов.