Промышленность Челябинской области не прекращала свою работу на самоизоляции

Алексей Текслер отметил, что это было верным решением.

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Алексей Текслер выступил с докладом на заседании федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством Александра Шохина. Темой для обсуждения стали дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса.



Глава региона отметил, что во время распространения Covid-19 Челябинская область не стала вводить лишних ограничений в работе промышленности. Сейчас на Южном Урале с учётом необходимых норм работает вся промышленность: энергетика, строительная отрасль, сельское хозяйство.

Губернатор посчитал это верным решением, однако в регионе наблюдается спад промышленного производства. В качестве причин подобного выделяют замедление экономической активности в стране в целом, снижение заказов на продукцию южноуральских предприятий и спад на строительном рынке и в сфере оказания услуг населению, который характерен для всей страны.

«Меры поддержки, о которых говорил Президент, принятые решения на федеральном уровне, на региональном - мы тоже сделали большой пакет мер поддержки, все они в первую очередь направлены на сохранение занятости, и мы в этом направлении активно работаем. Для нашего региона это принципиально. Также для нас принципиально в целом восстановление спроса на нашу продукцию. Металлургия, машиностроение, оборудование, которое мы производим в регионе, это продукция наших основных, базовых и стратегических отраслей в целом по стране. И по факту восстановления спроса мы будем видеть восстановление экономики нашего региона»

— отметил Алексей Текслер.

Отметим, что ранее меры поддержки населения и бизнесу в период коронавируса выдвинул президент России Владимир Путин. В частности глава государства предложил списать за второй квартал 2020 года страховые взносы и все налоги, кроме НДС и запустить с 1 июня кредитная программа поддержки занятости в пострадавших отраслях с конечной ставкой в два процента.