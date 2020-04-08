Продлять учебный год в школах Челябинской области не планируют

Об этом сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

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Из-за ситуации с распространением коронавируса ученики вынуждены временно находиться на дистанционном обучении. Поэтому возможно, что часть программы они не успеют пройти. Общественность задалась вопросом: не продлится ли в связи с этим учебный год?

«Каких-то преждевременных решений, подчеркиваю, принимать не будем по поводу продления учебного года или отмены чего-то. Если не выдадим программу во вторых классах — нагоним в третьем, ничего страшного нет», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Он добавил, что образовательный процесс не сводится только к обучению математике, физике или чтению или письму. Это комплексная работа, включающая в себя, в том числе, воспитание и помощь родителей. Поэтому на данный момент обучаться школьники будут продолжать дистанционно, связываясь с учителями с помощью компьютеров и телефонов.