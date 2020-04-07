Минпросвящения России опубликовало проект внесения изменений в порядок проведения итоговой аттестации учащихся. Из-за пандемии коронавируса в мире и введения режима самоизоляции в большинстве регионов страны ЕГЭ будет перенесено. Так первые экзамены школьники пойдут сдавать не в конце мая, как обычно, а лишь в начале июня.
Публикуем предварительное расписание:
8 июня (понедельник) — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
11 июня (четверг) — русский язык;
15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
18 июня (четверг) — история, физика;
22 июня (понедельник) — обществознание, химия;
25 июня (четверг) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
26 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
29 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»)
С 1 по 11 июля будут сдавать экзамены те, кто учится в закрытых спецшколах, а также получает образование в детских колониях. Эти же дни будут резервными для сдачи у других школьников. Для тех, кто не смог сдать итоговую аттестацию в установленный период, будет выделено 22 сентября.