Определены даты сдачи ЕГЭ в 2020-м году. Расписание экзаменов

Первые испытания начнутся 8 июня.

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Минпросвящения России опубликовало проект внесения изменений в порядок проведения итоговой аттестации учащихся. Из-за пандемии коронавируса в мире и введения режима самоизоляции в большинстве регионов страны ЕГЭ будет перенесено. Так первые экзамены школьники пойдут сдавать не в конце мая, как обычно, а лишь в начале июня.

Публикуем предварительное расписание:

8 июня (понедельник) — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня (четверг) — русский язык;

15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

18 июня (четверг) — история, физика;

22 июня (понедельник) — обществознание, химия;

25 июня (четверг) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;

26 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

29 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»)

С 1 по 11 июля будут сдавать экзамены те, кто учится в закрытых спецшколах, а также получает образование в детских колониях. Эти же дни будут резервными для сдачи у других школьников. Для тех, кто не смог сдать итоговую аттестацию в установленный период, будет выделено 22 сентября.