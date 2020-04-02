Южноуральским водителям помимо прав в дороге понадобится паспорт

Его необходимо будет предъявить сотруднику ГИБДД в случае остановки.

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Усиленный контроль введен на дорогах Челябинской области со стороны ГИБДД. Связано это с введенным в регионе режимом самоизоляции. Теперь водителям, помимо документов на автомобиль, полиса ОСАГО и водительского удостоверения, необходимо иметь при себе паспорт. Эта мера введена для того, чтобы исключить случаи передвижения людей, которым Роспотребнадзор выдал предписание изолироваться в связи с заболеванием или подозрением на него. Кроме того, в случае, если автомобиль остановит сотрудник ГИБДД, водителю будет необходимо привести веские доводы о необходимости своего передвижения. В данном случае поможет, к примеру, справка с места работы, в котором поездка будет обоснована производственной необходимостью.

«В дальнейшем сотрудниками полиции цели передвижения граждан будут проверены, и в случае установления нарушения санитарно-эпидемиологических правил, будут применены меры ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Пока каких-либо специальных пропусков или справок в установленной форме в период ограничения правительством региона не предусмотрено.