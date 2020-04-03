На самоизоляцию жителей Челябинска можно посмотреть онлайн

Сайт «Первый областной» и «Интерсвязь» запускают трансляцию с улиц города.

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Режим самоизоляции по всей России продлен. Это значит, что до 30 апреля россияне не должны покидать свои дома без необходимости — поход в магазин или аптеку, выгул животного или же работа. Ведь коронавирус распространяется очень быстро и важно сейчас этого не допустить.

В миг улицы, в том числе и в Челябинской области, очень сильно опустели. Такое редко можно увидеть своими глазами. И если вы хотите посмотреть на пустые дороги на главных улицах Челябинска, то это можно сделать даже не выходя из дома.

«Первый областной» и «Интерсвязь» запустили трансляцию с улиц, за которой непрерывно можно следить в режиме онлайн. Кстати, каждый нарушитель действующих ограничений теперь будет виден всем посетителям. А это еще один серьезный повод оставаться дома.

К слову, на карте самоизоляции Челябинск плотно держится в десятке лучших городов по индексу самоизоляции. И чтобы увидеть, как действительно южноуральцами выполняется режим карантина, вам достаточно перейти на сайт 1obl.tv.

А мы напоминаем о челлендже #ЯВДОМИКЕ. Важно оставаться в своих домах, не подвергать опасности себя и окружающих. Это не сложно, но очень ответственно. Это все закончится и мы с вами вместе это переживем.