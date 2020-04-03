Сегодня, 3 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе.
Так он рассказал, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 23 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек на данный момент являются условно-подтвержденными.
«В целом, болезнь почти у всех протекает в легкой форме. 7 человек вообще без клинических проявлений. Диагностирована пневмония у одного из подтвержденных, и у трех — у условно-подтвержденных», — заявил Алексей Текслер.
Также дана статистика заболевших по муниципалитетам области:
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Челябинск — 12 человек;
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Кизил — 5 человек;
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Магнитогорск — 2 человека;
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Бреды — 2 человека;
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Златоуст — 1 человек;
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Миасс — 1 человек.
Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также по вопросам самоизоляции: 8-800-201-41-88.