23 зараженных: обновлена статистика заболевших коронавирусом в Челябинской области

У четверых из них диагностирована пневмония.

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Сегодня, 3 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе.

Так он рассказал, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 23 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек на данный момент являются условно-подтвержденными.

«В целом, болезнь почти у всех протекает в легкой форме. 7 человек вообще без клинических проявлений. Диагностирована пневмония у одного из подтвержденных, и у трех — у условно-подтвержденных», — заявил Алексей Текслер.

Также дана статистика заболевших по муниципалитетам области:

Челябинск — 12 человек;

Кизил — 5 человек;

Магнитогорск — 2 человека;

Бреды — 2 человека;

Златоуст — 1 человек;

Миасс — 1 человек.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также по вопросам самоизоляции: 8-800-201-41-88.