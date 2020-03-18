Южноуральским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «дистанционку»

Также требуется обеспечить предприятия средствами дезинфекции.

Послушать 00:00

Сегодня, 18 марта, в правительстве Челябинской области состоялось совещание оперативного штаба по коронавирусной ситуации в регионе. В своём заявлении губернатор Алексей Текслер отметил, что он вводит ограничительные меры на территории всего региона.

Так Алексей Текслер призвал всех работодателей проявить гибкий подход к своим сотрудникам.

«Если возникнет необходимость, дайте возможность работать им дистанционно. Просмотрите все возможные варианты, в том числе перенос отпусков и перевод работников на режим удалённой работы», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Также он упомянул о мерах профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это касается обеспечения дезинфицирующими средствами на территории предприятий и даже после окончания карантинных мер.

«Руководители всех предприятий, обратите внимание на обеспечение дезинфицирующих средств. Этот режим следует продолжать дальше, как хорошую практику на все времена. Это будет правильно», — отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер подпишет постановление, которое регламентирует весь комплекс защитных мероприятий, предусмотренных режимом повышенной готовности.