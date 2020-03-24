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Сегодня, 24 марта, в 12:00 начнется пресс-конференция Министерства образования и науки Челябинской области. Представители ведомства подробно расскажут, как будет действовать новый режим в детских садах, школах, сузах и вузах. Объяснят, что такое дистанционное обучение и свободное посещение. Ответят на вопросы, которые в последнее время чаще всего поступают от жителей.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».