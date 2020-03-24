«Очень сложная система»: хоккеисты «Трактора» также перешли на «удалёнку»

Тренер по ОФП поделился особенностями этой работы.

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С 23 марта хоккеисты всей системы «Трактор» отправлены на дистанционную работу. Только в спорте это называется индивидуальной подготовкой. И всё проходит в домашних условиях. Связано это с пандемией коронавируса Covid-19 по всему миру.

Так, тренер команды по общей физической подготовке Вадим Гудзик рассказал, что индивидуальный план подготовки хоккеиста представляет собой очень сложную систему. Ведь там должны учитываться все параметры конкретного спортсмена — все слабые и сильные стороны.

«Под каждого подбирается программа. Это большая работа. Как тренера, который пишет программу, так и самого игрока, который должен выполнять работу качественно. Индивидуальный план помогает больше и лучше развиваться самому хоккеисту. Есть, конечно, определённые программы, по которым отслеживается, на каком курсе, на каком режиме спортсмен работал. Тебе эти результаты отправляются, а ты непосредственно смотришь, сколько он пробежал, какую дистанцию, на каком пульсе и какой объем работы выполнил», — рассказал Вадим Гудзик.

Также было отмечено, что сейчас у хоккеистов больше аэробная нагрузка. И на данном этапе большой разницы в подготовке и вратарей и полевых игроков нет.

«Там укрепляется корпус, связочный аппарат рук, ног, работа с балансом и объемом на мышцы. Нужно в этот период поддерживать двигательный объем с меньшими весами, но большим количеством повторений. Чем слабее у хоккеиста та или иная группа мышц, тем больше надо над ней работать», — поделился тренер по ОФП команды «Трактор».

Ведь действительно, чтобы приседать, отжиматься, сделать упражнения на пресс и корпус можно в домашних условиях, без дополнительных тренажёров. Также эта работа направлена на то, чтобы поддержать свою физическую форму, а не чтобы изнурить себя этими тренировками.

Отметим, что в челябинском хоккейном клубе советуют болельщикам тоже заниматься спортом самостоятельно, особенно в условиях карантина. Только важно соблюсти баланс, чтобы эти упражнения были полезны для здоровья. Не нужно переусердствовать и загонять свой организм в некую «яму».