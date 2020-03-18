Южноуральским пенсионерам во время самоизоляции помогут приобрести продукты и лекарства

Губернатор Алексей Текслер поднял этот вопрос на федеральный уровень.

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В правительстве Челябинской области сегодня, 18 марта, состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусной ситуации. Губернатор Алексей Текслер в своём заявлении отметил, что в данный момент более подвержены заболеванию люди старшего поколения, поэтому им необходима более серьёзная забота.

В этой связи он подчеркнул, что с уходом людей на самоизоляцию, возрастёт роль служб доставок, в том числе и лекарств.

«Во время самоизоляции нужно обеспечить все возможности для людей. Необходимо организовать службы доставки лекарственных препаратов из аптек. Этот вопрос я поднял на федеральном уровне, чтобы оперативно подключить к этому сервисы доставки. Больше всего беспокоят пожилые граждане. Этих людей нужно окружить заботой в непростое время. Важно, чтобы они ограничили контакт с внешним миром, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией», — отметил Алексей Текслер.

Отметим, что, судя по статистике, пожилые люди находятся в зоне риска заражением коронавируса Covid-19. Именно граждане от 60 лет более подвержены сильным последствиям заболевания, нежели молодые люди, которые могут являться лишь переносчиками вируса. Поэтому Алексей Текслер поручил волонтёрам, также работники соцзащиты помогут людям старшего поколения в покупке продуктов и лекарств.