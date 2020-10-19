Южноуральским предпринимателям расскажут о деятельности Роспотребнадзора в период эпидограничений

Бесплатный обучающий вебинар пройдет 28 октября.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области и Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проведут обучающий вебинар, в рамках которого обсудят вопрос обязательной маркировки товаров средствами идентификации, а также расскажут о деятельности Роспотребнадзора в условиях эпидемиологических ограничений. Трансляция начнется 28 октября в 14:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте 1obl.tv и в группе «Первого областного» во «ВКонтакте».

Уже сейчас можно отправить интересующие вопросы на почту ombudsman174@mail.ru. В рамках вебинара на них ответят Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Пашевина.