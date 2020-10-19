Челябинская область ожидает поставки семи тысяч доз «Арбидола»

Также на подходе и другие лекарственные препараты.

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В Челябинскую область во вторник, 20 октября, поступит 7 000 доз препарата «Арбидол». Также в ближайшее время в регион доставят 17 000 упаковок «Азитромицина» и 7 000 упаковок «Левофлоксацина». Об этом сегодня объявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.



«Если говорить о лекарствах — это на самом деле проблема, особенно антибиотики, поэтому сегодня наши представители вылетели в Москву, 7 000 доз „Арбидола“ отгружено сегодня в аптечную сеть областного аптечного склада, и в ближайшее время появятся ещё антибиотики, „Азитромицин“ — 17 000 упаковок и „Левофлоксацин“ — 7 000 упаковок тоже должны зайти на аптеки областного аптечного склада. Здесь мы держим руку на пульсе»,— рассказала на брифинге по коронавирусу Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что свою лепту в вопрос поставок лекарств внесла введённая система маркировки. Из-за неё, по словам Ирины Гехт, многие заводы проходят сертификацию, что вызывает перебои с поставками не только в Челябинской области, но и по всей стране.

«Здесь у нас в режиме реального времени люди находятся в Москве, и любые возможные партии мы забираем, чтобы обеспечить аптечную сеть и лечение наших пациентов. Завтра будем встречаться с коммерческими аптеками и тоже обсуждать этот вопрос по наличию препаратов», — добавила Ирина Гехт.

Напомним, на понедельник, 19 октября, в Челябинской области выявлено 107 новых случаев коронавируса, а всего за период пандемии был зарегистрирован 18 621 случай заражения. 14 130 южноуральцев вылечились от болезни, 578 скончались. Отметим, сегодня стало известно о том, что в Челябинске под ковидный госпиталь полностью переделают горбольницу № 8.