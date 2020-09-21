Разграничение понятий предпринимательской деятельности разберут на обучающем вебинаре

Посмотреть онлайн-трансляцию можно 24 сентября, а задать интересующие вопросы — уже сейчас.

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Южноуральским предпринимателям расскажут о проблеме разграничения понятий «предпринимательская» и «не предпринимательская» деятельность для целей налогообложения. Обучающий онлайн-вебинар при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области и Управления Федеральной налоговой службы пройдет 24 сентября на сайте 1obl.tv. Трансляция начнется в 14:00.

Все интересующие вопросы можно отправлять на почту ombudsman174@mail.ru. Отвечать на них будут Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, общественный представитель по налогам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Алевтина Белешова, начальник правового отдела УФНС России по Челябинской области Светлана Довыденко и начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова.