Южноуральским предпринимателям расскажут о проблеме разграничения понятий «предпринимательская» и «не предпринимательская» деятельность для целей налогообложения. Обучающий
Все интересующие вопросы можно отправлять на почту ombudsman174@mail.ru. Отвечать на них будут Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, общественный представитель по налогам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Алевтина Белешова, начальник правового отдела УФНС России по Челябинской области Светлана Довыденко и начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова.