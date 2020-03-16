Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проведут обучающий вебинар «О правоприменительной практике при осуществлении
Все интересующие вопросы по заявленной теме вебинара можно отправить на электронную почту ombudsman174@mail.ru. В рамках трансляции на них ответят Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба.