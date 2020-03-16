О правоприменении при санэпидемнадзоре и защите прав потребителей расскажут челябинским предпринимателям

Специалисты проведут вебинар и ответят на вопросы зрителей.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проведут обучающий вебинар «О правоприменительной практике при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей». Посмотреть трансляцию желающие смогут уже на следующей неделе, 24 марта 2020 года в 14:00 часов, на сайте 1obl.tv и в группе «Первого областного» в «ВКонтакте».

Все интересующие вопросы по заявленной теме вебинара можно отправить на электронную почту ombudsman174@mail.ru. В рамках трансляции на них ответят Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба.