Все медучреждения Челябинской области готовы к работе в особом режиме

Регион находится в повышенной готовности.

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В Челябинской области все медицинские организации готовы к работе в особом режиме. Расширен запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств. Об этом заявил министр здравоохранения Юрий Семенов.

«Граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусной инфекцией, можно будет обследовать в государственных лабораториях областных больниц, расположенных в городе Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Пациентов с инфекционными заболеваниями и внебольничными пневмониями по-прежнему продолжат обследовать в лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии», — заявил Семенов.

В связи со сложившейся ситуацией медиков дополнительно премируют из средств областного бюджета за работу в опасных условиях.

Напомним, ранее в регионе ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на совещании штаба по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Этот режим предполагает мобилизацию всех сил и введение всех необходимых мер по предотвращению распространения вируса в регионе. В том числе, в области будут готовы, если коронавирус вдруг просочится на территорию региона.